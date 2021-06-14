НАТО должно сдержать обещания Украине и Грузии - президент Литвы

Гитанас Науседа уверен, что НАТО должно выполнить свои обещания перед Украиной и Грузией. Фото: Reuters

Североатлантический альянс должен выполнить предоставленные Украине и Грузии обещания о перспективах вступления в НАТО.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время саммита НАТО в Брюсселе.

"Обещания, которые мы дали Украине и Грузии, должны быть сохранены. Напомню, что мы дали обещания на саммите в Бухаресте в 2008 году относительно перспектив членства", - прокомментировал Науседа.

По его словам, сегодняшний саммит должен рассмотреть не только угрозы, идущие от России, но и от Беларуси.

"Саммит проходит очень вовремя, ведь мы видим различные угрозы. Я представляю одну из балтийских стран, которые видят различные угрозы с востока, которые идут от России, а в последнее время и из Беларуси. Мы хотим обсудить коллективной безопасности, для которой нужны большие финансовые возможности , которые мы обсудим в рамках стратегии-2030 ", - сказал Науседа.

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Также президент Литвы подчеркнул, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко становится реальной угрозой.

"Мы видим попытки России проглотить эту страну, создать плацдарм. Беларусь теряет последние признаки независимости и единство критически важна для НАТО", - сказал он.

Науседа также обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой увеличить военное присутствие Штатов в странах Балтии.

По словам президента Литвы, участие США в укреплении региональной безопасности и обороны является наиболее важным фактором для сдерживания России, поэтому страны Балтии стремятся и будут стремиться к еще большему участию Соединенных Штатов в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

"Наша цель - усилить военное присутствие США в Литве и странах Балтии, поскольку это было бы лучшим и наиболее важным выражением внимания к безопасности нашего региона. Мы услышали заверения, что США видят наш регион как регион стратегической важности для Альянса, в котором следует стремиться к сдерживания и укрепления обороны", - добавил Науседа.

Россия пытается "проглотить" Беларусь. Поэтому НАТО должно дать "четкий, общий и решительный ответ на ситуацию".