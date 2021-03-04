Натанцевала с Путиным на должность: экс-руководительницу МИД Австрии выдвинули в совет директоров Роснефти

18 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу тогда еще главы МИД Австрии Карин Кнайсль и станцевал с ней. Фото: twitter.com/deltamikeplus

Бывшую руководительницу Министрества иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой в 2018 году гулял президент РФ Владимир Путин, выдвинули в совет директоров Роснефти.

Канидатура экс-министра предложена в качестве независимого директора. Об этом говорится в распоряжении российского правительства.

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Вместе с Кнайсль на соответствующие должности заявленные бывший канцлер Германии, руководитель комитета акционеров компании Nord Stream Герхард Шредер, исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг, а также швейцарский банкир Ханс-Йорг Рудлофф.

Отмечается, что все они уже являются независимыми директорами в совете директоров Роснефти под руководством Шредера.

18 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу тогда еще главы МИД Австрии Карин Кнайсль, презентовав молодоженам картину, старинный масловыдавливатель, и тульский самовар. Впоследствии Кнайсль объяснила, что спонтанно пригласила Путина и не ожидала, что он согласится приехать.