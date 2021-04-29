Наследники Samsung заплатят почти $11 млрд налога на наследство

Ли Кун Хи с дочерьми или Бу Чжин и Ли Со Хен и женой Хон Ра Хи в 2012 году / Reuters

Наследники южнокорейского конгломерата Samsung объявили о планах заплатить $10,9 млрд налога на наследство, а также раздадут коллекцию произведений искусства на $1,8 млрд.

Одно из крупнейших в мире наследств оставил потомкам бывший глава правления корпорации Ли Кун Хи. Он был самым богатым человеком страны на момент смерти в октябре прошлого года в возрасте 78 лет. Он оставил после себя примерно $20 млрд наследства. Об этом пишет The Daily Mail.

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В публичном заявлении семья Ли Кун Хи отметила, что счет в три - четыре раза превышает доходы южнокорейского правительства от налога на недвижимость в прошлом году.

Объявления об уплате налогов и дарение произведений искусства должны успокоить общественное недовольство в Южной Корее из-за коррупционного скандала, в результате которого единственный сын Кун Хи Ли Чжэ Ен сел в тюрьму за взятки и хищения.

Семья также объявила о ряде благотворительных пожертвований. В частности, $270 млн - на лечение рака у детей и $900 млн - на поддержку исследований в области инфекционных заболеваний.

В Южной Корее налог на наследство один из самых высоких в мире. Около 23 тыс. предметов искусства из коллекции Ли подарят. В частности, 14 предметов, классифицированных как национальные сокровища, будут выставлены в Национальном музее Кореи.

Работы художников, в частности, Клода Моне, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Поля Гогена, будут переданы в дар Национальному музею современного искусства. Пожертвования произведений искусства уменьшат налоговые обязательства семьи.