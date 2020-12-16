Нашли лодку-призрака с почти 650 кг кокаина на борту

Полиция Маршалловых островов сжигает кокаин / Getty Images

Лодку-призрак, без экипажа, с 649 кг кокаина, спрятанными в отсеке под палубой, нашли у берегов удаленного атолла на Маршалловых островах

По словам местных властей, это самый крупный в истории улов наркотиков в этой малой тихоокеанской стране. Считают, что лодка могла плыть по течению в Тихом океане больше года. Об этом пишет британская The Independent.

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Генпрокурор Ричард Хиксон сказал, что на атолле Айлук нашли 5,5-метровое судно из стекловолокна. Оно, скорее всего, само дрейфовало через Тихий океан из центральной или южной Америки.

Небольшое количество кокаина власть островов отдала для анализа агентства США по борьбе с наркотиками. Остальные сожгли.

Это не первый раз, судна или их обломки, течениями Тихого океана, приносит к Маршалловым островам. За последние 20 лет на островах зарегистрировано также несколько случаев перевозки наркотиков вдоль их береговой линии.

Кокаин - один из наиболее широко употребляемых наркотиков в мире. Согласно Всемирного доклада ООН о наркотиках 2020 года, производство кокаина постоянно растет с 2014-го. Оно удвоилось в период с 2014-го по 2018-й. Темпы ежегодного роста за последние два года несколько замедлились.

Согласно отчету, мировое производство кокаина, пожалуй, достигло наивысшего уровня в истории в 2018-м - 1723 тонны. В 2018-м общее количество изъятого кокаина в мире составило 1311 тонн. Из них 85% кокаина изъяли в обеих Америках.

Маршалловы острова - крошечное государство в Тихом океане, расположенное на 29 атоллах и 5 островах архипелага. Население - 58 тыс. человек.