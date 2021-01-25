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вторник, 26 января 2021 07:00

Нашли крупнейший в мире алмаз

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Нашли крупнейший в мире алмаз
Алмаз "Куллиан" / Wikipedia

26 января 1905-го в рудника "Премьер" у города Претория, теперь территория ЮАР, нашли самый большой из известных алмазов из первичной весом 3106 карат, 621 г. Руководство республики Трансвааль подарило его британском королю Эдуарду VII. Через 3 года голландский ювелир Жозеф Ашер разделил алмаз на 106 бриллиантов, два крупнейших из которых украсили Британский государственный скипетр и корону Британской империи.

В 1898-м 36-летний каменщик Томас Куллинан случайно нашел в ручье у дома, неподалеку Претории, алмаз. Несмотря на то, что местность, где он жил, была далеко от известных алмазных месторождений, он приобрел окружающую землю, на которой в 1902-м открыл рудник "Премьер".

Через 3 года безрезультатных поисков, 26 января 1905-го шахтер Томас Иван Пауэлл обнаружил на глубине 6 м под землей вкрапленный в породу алмаз, который добыл и поднял на поверхность.

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Как показал анализ, проведенный британским химиком Уильямом Круксом, камень весил 621,2 г (3106 карат). Он был очень чистым, хотя имел в глубине черную точку, которая гласила о наличии внутренних деформаций. Так как алмаз имел одну гладкую грань, решили, что он осколок большого камня, однако поиски оказались тщетными.

Алмаз назвали "Куллинан". Его продали правительству колонии Трансвааль за 150 тыс. фунтов стерлингов (примерно $24 млн. на нынешние деньги. - Gazeta.ua) и по предложению премьера Луи Бота подарили королю Великобритании Эдуарду VII в знак верности и благодарности людей Трансвааля за предоставление колонии самоуправления после окончания англо-бурской войны.

"Куллинан" отправили в Лондон обычной бандеролью. Чтобы отвлечь внимание грабителей, морем параллельно отправили корабль с скрытым в сейфе муляжом под охраной. Драгоценность вручили королю в день его рождения - 9 ноября 1905-го.

Через внутренний дефект было решено разрезать камень. В 1908-м эту работу выполнил голландский ювелир Йозеф Ашер. Он разделил ценный камень на 9 крупных и 96 мелких бриллианта. Два крупнейших украсили скипетр и корону Британской империи.

Остальные камней в 1910-м были проданы правительству Южно-Африканского Союза, а тот подарил их Марии Текская - жене нового британского короля Георга V.

31 мая 1910-го, в день провозглашения Южно-Африканского Союза, Томас Куллинан был посвящен в рыцари в знак признания его вклада в промышленное развитие Южной Африки.

"Большая звезда Африки" из алмаза до сих пор является самым полированным белым бриллиантом в мире и до 1985-го держала первенство среди бриллиантов любого цвета, пока ее на 15,37 карат, то есть 3,07 г, не превзошел камень "Золотой юбилей", найден тоже в руднике "Премьер". Он вырезан из большого коричневого алмаза весом 755,5 карата, то есть 151 г.

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