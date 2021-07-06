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вторник, 06 июля 2021 09:06

Нашествие из Беларуси: Литва страдает от нелегальных мигрантов

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Нашествие из Беларуси: Литва страдает от нелегальных мигрантов
ЕС не признает легитимность белорусского режима. Фото: Reuters

Количество мигрантов, пытающихся незаконно попасть в ЕС через границу Беларуси с Литвой, превысило 1 тыс. человек. Это почти вдвое больше, чем за последние несколько дней.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что правительство Литвы должно немедленно начать действовать для укрепления внешней границы Евросоюза, сообщает портал ЕС.

"Мы обсудим ситуацию беспрецедентного миграционного кризиса, с которым сталкивается Литва. Режим Беларуси использует миграцию, чтобы оказать давление на Литву и на Евросоюз. Мы убеждены, что европейские институты окажут всю необходимую помощь для защиты внешних границ. Если раньше говорили о 600 незаконных мигрантах, то в течение нескольких дней ситуация ухудшилась", - сказал он.

ЕС не признает легитимность белорусского режима. По словам Науседы, существует прямая связь между санкциями против Беларуси, введенными со стороны ЕС, и действиями, которые самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко осуществляет сейчас на границах.

"Мигранты, пересекающие границу, - инструмент политических манипуляций", - добавил президент Литвы.

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Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Оперативным главой по экстремальной операции назначили министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Для нелегальных мигрантов оборудовали 835 мест для расселения, из которых уже заняли 500.

В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигрантов. Это в десять раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты из Сирии и Ирака прибывают в Минск рейсами из Багдада. Затем государственные турагентства Беларуси доставляют их автобусами до литовской границы.

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06
июля

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