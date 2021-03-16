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вторник, 16 марта 2021 02:14

"Наш дружный концлагерь" - Навальный написал из колонии

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&quot;Наш дружный концлагерь&quot; - Навальный написал из колонии
Навальный написал письмо из колонии. Фото: АиФ

Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области.

"Всем привет из "Сектора усиленного контроля А"... Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя из напряженных поз осужденных, которые стоят смирно и боятся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками", - сообщает Навальный в Инстаграми.

По словам Навального, "сейчас методы изменились", с ним разговаривают "вежливо и в каком-то смысле приветливо". Навальный называет свой новый "дом" - "наш дружелюбный концлагерь".

"Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело. Видеокамеры везде, по всем наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт. Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Поэтому, в целом у меня все хорошо", - резюмирует российский оппозиционер.

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17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту, как только он вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил его условный срок по делу "Ив Роше" в реальный.

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