Население Германии получит вакцину от Covid-19 к концу лета 2021 года - Меркель

Возможность вакцинироваться от Covid-19 будет у каждого взрослого гражданина Германии уже до конца третьего квартала 2021 года.
"Мы гарантируем, что до конца третьего квартала, то есть, до конца лета, мы предложим привиться каждому гражданину, и мы обещание сдержим", - сообщила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель после совещания с региональным руководством, представителями фармацевтических компаний и Еврокомиссии.
Это произойдет даже в том случае, если вакцины от Johnson & Johnson и CureVac, которые до сих пор не одобрены медицинским регулятором Евросоюза - Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), не появятся на рынке ЕС.
Она сделала это заявление в ответ на критику, что этот процесс в стране идет слишком медленно и Германия значительно отстает с вакцинацией от Британии, США и Израиля.
Канцлер пояснила, что ЕМА придерживаются принципа тщательного изучения препаратов перед его одобрением, а не экстренной выдачи разрешений.
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Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует создать сайт для открытой записи на вакцинацию против Covid-19.
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