"Нах ** на такой союз" - Лукашенко публично "наехал" на Россию

Лукашенко признался, что Беларуси на нужный альянс с РФ. Фото: informator.press

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужен альянс с Россией. Потому что она ежегодно диктует новые условия.

"Когда ты вступаешь в какое-либо объединение, ты рассчитываешь, что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией - ред.)? Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Простите, нах*ен нужен тогда такой союз ", - заявил Лукашенко после голосования в день парламентских выборов в Беларуси, сообщает "Интерфакс-Запад".

Также Лукашенко заявил, что Беларусь не создает из РФ военный альянс.

"Только не пишите, что мы здесь создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада - ред.). Никогда этого не будет", - заявил он, обращаясь к польскому журналисту с просьбой.

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Несмотря на слова президента, Беларусь продолжает поддерживать партнерские отношения с Кремлем, ведь зависит от РФ политически и финансово. По словам главы правительства России Дмитрия Медведева, они предоставляют соседнему государству кредиты, которые за последние годы оцениваются в миллиарды долларов.

Спецслубы стран сотрудничают в рамках договора "Союзного государства". Беларусь неоднократно безосновательно задерживала украинцев, которых впоследствии доставляли в Россию. Например, Павла Гриба. Среди задержанных и украинский журналист Павел Шаройко и предприниматель Александр Скиба. Кроме того, Беларусь ни разу не признала агрессию России на Донбассе или в Крыму.

Сегодня в Беларуси начались досрочные парламентские выборы - выбирают депутатов Палаты представителей Национального собрания. Для участия в голосовании в стране и за ее пределами открылись 5831 и 46 избирательных участков соответственно. Они будут работать с 9:00 до 21:00 по киевскому времени. На выборах зарегистрировали более 6,88 млн человек, что будут голосовать. Также местный Центризбирком аккредитовал более 28 тыс. национальных и 1028 международных наблюдателей за выборами.