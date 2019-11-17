"Нах ** на такой союз" - Лукашенко публично "наехал" на Россию

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1323
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1287
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 882
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 9702
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 954
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1062
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5319
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1881
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1080
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
4
5
8
4
14
США почтили память жертв Голодомора в Украине
США почтили память жертв Голодомора в Украине
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и &quot;желтыми жилетами&quot;
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и "желтыми жилетами"
Произошли столкновения между протестующими и полицией
Произошли столкновения между протестующими и полицией
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Видео
Все видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Испытали новый боевой лазер
Испытали новый боевой лазер
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1323
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 936
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1071
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1377
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4005
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
17 ноября 2019
Просмотров: 441
Як п'явка
– Папа принеси, папа подай, – 15-річна Аліса з нами на пікніку. Вона – єдина донька в батьків. Її балують: коли сонце впало на ...
воскресенье, 17 ноября 2019 15:43

"Нах ** на такой союз" - Лукашенко публично "наехал" на Россию

  Комментировать
&quot;Нах ** на такой союз&quot; - Лукашенко публично &quot;наехал&quot; на Россию
Лукашенко признался, что Беларуси на нужный альянс с РФ. Фото: informator.press

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужен альянс с Россией. Потому что она ежегодно диктует новые условия.

"Когда ты вступаешь в какое-либо объединение, ты рассчитываешь, что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией - ред.)? Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Простите, нах*ен нужен тогда такой союз ", - заявил Лукашенко после голосования в день парламентских выборов в Беларуси, сообщает "Интерфакс-Запад".

Также Лукашенко заявил, что Беларусь не создает из РФ военный альянс.

"Только не пишите, что мы здесь создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада - ред.). Никогда этого не будет", - заявил он, обращаясь к польскому журналисту с просьбой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наши страны не имеют границ" - Зеленский встретился с Лукашенко

Несмотря на слова президента, Беларусь продолжает поддерживать партнерские отношения с Кремлем, ведь зависит от РФ политически и финансово. По словам главы правительства России Дмитрия Медведева, они предоставляют соседнему государству кредиты, которые за последние годы оцениваются в миллиарды долларов.

Спецслубы стран сотрудничают в рамках договора "Союзного государства". Беларусь неоднократно безосновательно задерживала украинцев, которых впоследствии доставляли в Россию. Например, Павла Гриба. Среди задержанных и украинский журналист Павел Шаройко и предприниматель Александр Скиба. Кроме того, Беларусь ни разу не признала агрессию России на Донбассе или в Крыму.

Сегодня в Беларуси начались досрочные парламентские выборы - выбирают депутатов Палаты представителей Национального собрания. Для участия в голосовании в стране и за ее пределами открылись 5831 и 46 избирательных участков соответственно. Они будут работать с 9:00 до 21:00 по киевскому времени. На выборах зарегистрировали более 6,88 млн человек, что будут голосовать. Также местный Центризбирком аккредитовал более 28 тыс. национальных и 1028 международных наблюдателей за выборами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нах ** на такой союз" - Лукашенко публично "наехал" на Россию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
ноября

Архимандрит УГКЦ погиб в московской тюрме

Почему именно сегодня отмечают День студента

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 60296
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
6
 2 Просмотров: 60012
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
14
 Просмотров: 13410
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 11736
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 8739
Мир
Корову продали за $ 106 тыс.
Корову продали за $ 106 тыс. Просмотров: 909
США почтили память жертв Голодомора в Украине
США почтили память жертв Голодомора в Украине
4
 Просмотров: 243
Трамп подал иски в Верховный суд
Трамп подал иски в Верховный суд Просмотров: 297
В Афганистане массово сдаются боевики ИГИЛ
В Афганистане массово сдаются боевики ИГИЛ Просмотров: 630
В Беларуси начались выборы
В Беларуси начались выборы Просмотров: 342
Больше всего комментируют
4
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
3
Названа дата встречи "нормандской четверки"
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
2
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
2
Позиция Кличко по земле говорит о его оппозиционности к действующей власти - Ткаченко
Голосов: 971
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua