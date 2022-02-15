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вторник, 15 февраля 2022 19:15

Надо действовать: глава МИД Латвии отреагировал на призыв Думы признать независимость ЛДНР

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Надо действовать: глава МИД Латвии отреагировал на призыв Думы признать независимость ЛДНР
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к новым санкциям, если РФ признает "независимость" ОРДЛО. Фото: Ārlietu ministrija

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил призыв Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину признать "независимость" оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

В этом случае ЕС должен наложить новые санкции. Об этом он заявил в Twitter.

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"Резолюция Госдумы России, призывающая признать так называемые ДНР и ЛНР суверенными государствами, вызывает осуждение и противоречит международному праву. Если Россия сделает шаг в этом направлении, ЕС должен действовать и применить санкции", - подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины заявил, что этот шаг станет сознательным выходом из Минских договоренностей.

Путин в общении с прессой избежал четкого ответа на вопрос, планирует ли признать независимость самопровозглашенных "республик".

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