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среда, 10 марта 2021 04:45

Над США и Канадой пролетел огненный шар

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Над США и Канадой пролетел огненный шар
Метеорит видели в небе над США. Фото: acc.cv.ua

В небе над США и Канадой пролетел огненный шар, который двигался со скорость примерно 42 тысячи миль в час.

Метеор видели 100 человек, сообщает CNN.

Ученые говорят, что объект, вероятно, был фрагментом астероида.

"Космический камень сильно раздробился, создав волну давления, которая и создавала звуки и трясла здания вдоль траектории своего падения", - говорят в агентстве. Эта волна может вызвать небольшие толчки почвы.

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Ученым удалось измерить огненный шар весом более 10 фунтов и диаметром около 6 дюймов. Агентство назвало метеор "милым фейерверком, любезно предоставленным матушкой-природой".

Камеры наблюдения, которые расположены в Лондоне, Бирмингеме и Бристоле, зафиксировали огненный шар в небе.

Полет метеора в небе над Британией произошел ночью 1 марта. Соответствующее видео обнародовали в сети, информирует UK Meteor Network.

Об увиденном космическое тело поступило более 120 сообщений. Свидетели происшествия обнародовали ролики в социальных сетях.

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Дата
10
марта

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