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суббота, 03 апреля 2021 15:42

Над океаном взорвался российский спутник

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Над океаном взорвался российский спутник
США зафиксировали падение спутника РФ над Тихим океаном. Фото: pexels.com

Над южной частью Тихим океаном взорвался российский военный спутник "Космос-2525".

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что 1 апреля спутник вошел в земную атмосферу.

В России ситуацию со спутником не комментируют.

Спутник "Космос-2525" запустили еще в 2018 году. Его приняли на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

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В открытых данных спутник называют экспериментальным малым космическим аппаратом. Должен был заниматься дистанционным зондированием Земли.

США зафиксировали проведение Россией испытания противоспутниковой ракеты. Командующий Космическим командованием США Джеймс Дикинсон заявил, что Россия продолжает создавать космическое оружие.

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Дата
03
апреля

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