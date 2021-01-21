Нацразведку США впервые возглавила женщина

Сенат США назначил Эврил Гейнс директором Национальной разведки. Фото: Reuters

Сенат США назначил Эврил Гейнс директором Национальной разведки.

Это первая утвержденная в должности кандидатура нового американского президента Джо Байдена, сообщает CNN.

Разведывательное сообщество США впервые возглавила женщина. Ее кандидатуру Байден выдвинул в ноябре 2020 года, вскоре после своей победы на выборах президента США.

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Гейнс поддержали 84 сенатора, тогда как еще 10 высказались против ее назначения.

С августа 2013 по январь 2015 года Хейнс была заместителем директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), а затем 2 года работала заместителем советника президента США по национальной безопасности.

20 января в Вашингтоне, у Капитолия, Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США. Сразу после присяги подписал первые три исполнительные распоряжения. Байден поставил свои подписи под прокламацией о вступлении в должность президента, официально утвердил номинации на министерские должности в своем кабинете, а также на должности заместителей министров.