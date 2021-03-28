Началось строительство самого быстрого пассажирского судна

Шведская компания строит самый быстрый пассажирский електропаром. Фото: Candela

Шведская компания Candela намерена выпустить самое быстроходное электрическое пассажирское судно в мире.

Его полномасштабные испытания намечены на следующий год, а начало коммерческой эксплуатации - на 2023-й. Об этом сообщает New Atlas.

12-метровый електропаром предназначен для перевозки 24 человек. Разгоняется до 30 узлов, а в штатном - 20-25 узлов (37-46 км/ч).

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Судно сможет быстрее, чем другие идти по рекам и каналам города, не мешая другим катерам.

В компаниии считают, что открытие городских водных путей для скоростного электротранспорта может стать революцией в городском сообщении.

Мининфраструктуры заключило договор с генеральным подрядчиком на строительство нового аэродрома в Днепре. В аукционе приняли участие семь компаний, в том числе две иностранные. По результатам открытой процедуры сумма контракта составила 3,95 млрд грн.