На заводе "Газпрома" в России произошел взрыв: снизилась прокачка газа в Европу

На заводе "Газпрома" произошел взрыв. Фото: Коммерсант

На заводе "Газпрома" в Западной Сибири (Россия) произошел мощный взрыв, который вызвал сильный пожар.

Происшествие привело к остановке добычи газа в регионе и снижению прокачки голубого топлива по трубопроводу "Ямал - Европа", сообщает российское агентство "Лента".

Взрыв произошел на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), который находится под управлением ООО "Газпром переработка". Взрыв был такой силы, что его ощутили жители за 20 километров от эпицентра.

Происшествие привело практически к полному прекращению добычи газа в Западной Сибири и угрожает остановкой всего газоперерабатывающего комплекса региона.

Взрыв на заводе "Газпрома" уже сказался на прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа". По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, за последние три часа прокачка снизилась до 1 млн кубометров в час с 2,2 млн.

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В ЯНАО добывается около 80% российского газа и масштабы последствий происшествия на данный момент сложно спрогнозировать.