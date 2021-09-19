На юго-западе Китая перевернулась лодка: 10 погибших

Спасатели спасли 31 пассажира, большинство из которых - студенты. Фото: скриншот с видео

На юго-западе Китая на реке перевернулся пассажирский лодка, погибли по меньшей мере 10 человек, еще 5 - пропали без вести.

Об этом сообщает АР. Спасатели спасли 31 пассажира, большинство из которых - студенты.

Лодка перевернулась через некоторое время после того, как вышел из порта в провинции Гуйчжоу. По предварительным данным, судно перевернулось вследствие сильного ветра.

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Судно было перегружено во время аварии. По данным системы видеонаблюдения, на его борту находилось не менее 46 человек, что превышает максимальную емкость в 40 пассажиров.

Возле побережья Туниса при крушении судна погибли по меньшей мере 43 мигранта.