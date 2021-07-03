У берегов Туниса разбилось судно с мигрантами: десятки погибших

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Возле побережья Туниса при крушении судна погибли по меньшей мере 43 мигранта. Об этом сообщает Sky News.

Об инциденте изданию сообщили в Тунисском филиале Красного Полумесяца. По информации гуманитарной организации, лодка с мигрантами отправилась из города Зувара на северо-западном побережье Ливии.

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Судно перевозило мигрантов из Египта, Судана, Эритреи и Бангладеш, и направлялось в Италию. После крушения с затонувшего судна удалось спасти 84 человек.

Трое выживли и 56 человек погибли при попытке добраться на лодке из Мавритании в Европу. Лодка сбилась с курса и 22 дня дрейфовал по ветру и течениями в Атлантическом океане.