На выборах в Европарламент первое место заняли христианские демократы

Объявлены результаты выборов в Европарламент. Фото: prm.ua

На выборах в Европейский парламент первое место занимает блок христианских демократов. Вместе с альянсом социалистов и демократов, а также социал-демократами могут сохранить большинство в новом созыве.

К тому же, если в христианских демократов и социал-демократов число депутатов в общей степени уменьшится примерно на 80 мест, то у альянса прибавилось 40 депутатов. В него входят в том числе немецкий Свободная демократическая партия, Альянс за Италию, Либерал-демократическая партия Великобритании, сообщает Reuters.

На 18 человек увеличились партии, входящие в состав "зеленых". Блок "Европа за свободу и прямую демократию", в который входят евроскептические "Альтернатива для Германии", итальянское "Движение пяти звезд", британская "Партия Brexit" добавила 14 мест.

Блок "Европа наций и свобод", в который входят французское "Национальное объединение", итальянский "Лига", голландский "Партия свободы" добавил 20 мест. Добавить националистам и евроскептикам удалось благодаря высоким результатам во Франции и Италии.

Нынешний состав Европейского парламента будет работать до 2024 года. Он будет делить полномочия по управлению ЕС вместе с Европейским Советом, формировать бюджетную комиссию, контролировать деятельность Европейской комиссии.

Наибольшее число депутатов в Европарламент направляет Германия - 96 с 751. За ней следуют Франция - 74, Италия и Великобритания - по 73, Испания - 54, Польша - 51. Наименьшее число депутатов (по 6) представляют Люксембург, Кипр, Эстония и Мальта.

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На основе результатов выборов голоса распределились следующим образом (количество депутатских мест):

Европейская народная партия - 178

Прогрессивный Альянс социалистов и демократов - 152

Альянс либералов и демократов для Европы - 108

Группа Зеленых / Европейский свободный альянс - 67

Группа европейских консерваторов и реформистов - 61

Конфедеративная группа Европейских объединенных левых - нордический зеленых левых - 39

Европа свободы и прямой демократии - 53

Группа Европы наций и свободы - 55

депутаты, Неприсоединившиеся к другим политсил - 7

Еще 31 депутат не принадлежит ни к одной политической группы.

Совет Европейского Союза одобрил директиву, которая предусматривает запрет некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Соответствующее решение было принято 21 мая. Нынешнее утверждения является заключительным этапом процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент.