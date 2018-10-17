На всей территории Канады официально легализовали марихуану

С сегодняшнего дня в Канаде можно легально курить конопли без рецепта врача. Фото: images2.popmeh.ru

В Канаде легализовали сбыт и употребление марихуаны. Соответствующие законодательные изменения вступили в силу во всех провинциях и территориях Канады.

Условия продажи и покупки марихуаносодержащих продуктов различаются в зависимости от региона, но покупателю должно быть 18 лет. Кроме того, на большинстве провинциях и территориях отныне конопли можно выращивать дома, хотя их количество предусмотрена законом, сообщает Укринформ.

Употребление марихуаны в медицинских целях разрешено в Канаде уже много лет, но теперь для ее приобретения направление от врача не требуется. Съедобные товары с растения пока под запретом.

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Слабо развита розничная продажа марихуаны. Жители Онтарио, самой населенной провинции Канады, сегодня получили законный доступ только к онлайн продаж марихуаны. Физические магазины здесь появятся не раньше весны.

В процессе подготовки к легализации существенно ужесточили наказание за управление транспортным средством под наркотическим воздействием. Правоохранители также получили новейшие средства для выявления содержания каннабиноидов в крови водителей.

По предварительным подсчетам, доход от легализации марихуаны в следующем году составит около 8 млрд долл.

Легализация марихуаны - одна из самых противоречивых предвыборных обещаний премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Но она позволила ему заручиться поддержкой значительной части молодых избирателей. Первоначальный план предусматривал полную легализацию до 1 июля этого года. Из-за продолжительных парламентских дебатах по этому вопросу, снятие запрета пришлось отложить. По убеждению Трюдо, вывод марихуаны из тени позволит лишить доходов преступные группировки, ограничить доступ к этому наркотику несовершеннолетних и повысить общую безопасность в стране.