На всей территории Канады официально легализовали марихуану

 
Ексклюзивы
1/5
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
Просмотров: 774
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 594
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 873
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 702
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 4680
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2340
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 900
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1224
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3771
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 2034
Фото
Все фото
11
5
3
20
15
Ход сардин: фотограф показал необычный косяк
Ход сардин: фотограф показал необычный косяк
Счастливые супруги: Мелания и Дональд Трамп смутили публику
Счастливые супруги: Мелания и Дональд Трамп смутили публику
Младенец вывел мать из комы
Младенец вывел мать из комы
Душевнобольные, католики, крестьяне - фотограф раскрыл неизвестную жизнь Китая
Душевнобольные, католики, крестьяне - фотограф раскрыл неизвестную жизнь Китая
Медведь и ковбои - показали старинные фото улиц Нью-Йорка
Медведь и ковбои - показали старинные фото улиц Нью-Йорка
Видео
Все видео
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 900
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3771
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 2034
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1665
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4365
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 октября 2018
Просмотров: 432
Худобченко
— Молодой человек! Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати. ...
среда, 17 октября 2018 08:22

На всей территории Канады официально легализовали марихуану

  Комментировать
На всей территории Канады официально легализовали марихуану
С сегодняшнего дня в Канаде можно легально курить конопли без рецепта врача. Фото: images2.popmeh.ru

В Канаде легализовали сбыт и употребление марихуаны. Соответствующие законодательные изменения вступили в силу во всех провинциях и территориях Канады.

Условия продажи и покупки марихуаносодержащих продуктов различаются в зависимости от региона, но покупателю должно быть 18 лет. Кроме того, на большинстве провинциях и территориях отныне конопли можно выращивать дома, хотя их количество предусмотрена законом, сообщает Укринформ.

Употребление марихуаны в медицинских целях разрешено в Канаде уже много лет, но теперь для ее приобретения направление от врача не требуется. Съедобные товары с растения пока под запретом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джастин Трюдо засветился в стильной вышиванке

Слабо развита розничная продажа марихуаны. Жители Онтарио, самой населенной провинции Канады, сегодня получили законный доступ только к онлайн продаж марихуаны. Физические магазины здесь появятся не раньше весны.

В процессе подготовки к легализации существенно ужесточили наказание за управление транспортным средством под наркотическим воздействием. Правоохранители также получили новейшие средства для выявления содержания каннабиноидов в крови водителей.

По предварительным подсчетам, доход от легализации марихуаны в следующем году составит около 8 млрд долл.

Легализация марихуаны - одна из самых противоречивых предвыборных обещаний премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Но она позволила ему заручиться поддержкой значительной части молодых избирателей. Первоначальный план предусматривал полную легализацию до 1 июля этого года. Из-за продолжительных парламентских дебатах по этому вопросу, снятие запрета пришлось отложить.

По убеждению Трюдо, вывод марихуаны из тени позволит лишить доходов преступные группировки, ограничить доступ к этому наркотику несовершеннолетних и повысить общую безопасность в стране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На всей территории Канады официально легализовали марихуану». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Фрески с крупнейшего столичного собора забрал Эрмитаж

Иван Драч:"Зачем нам враги? Мы сами себе враги!"

Самое читаемое
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27 Просмотров: 28786
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 26363
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 23043
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 22248
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера 2 Просмотров: 19553
Мир
Соцсети возмущаются, что Путина пригласили в Европу
Соцсети возмущаются, что Путина пригласили в Европу 1 Просмотров: 603
Ход сардин: фотограф показал необычный косяк
Ход сардин: фотограф показал необычный косяк
11
 Просмотров: 3321
Взорвали авто знаменитой телеведущей
Взорвали авто знаменитой телеведущей Просмотров: 774
Премьер-министр Армении ушел в отставку
Премьер-министр Армении ушел в отставку Просмотров: 360
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера 2 Просмотров: 19544
Больше всего комментируют
20
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
10
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
4
Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины
3
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
Голосов: 1191
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua