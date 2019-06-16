На улицы Гонконга снова вышли тысячи людей

В Гонконге снова протесты. Фото: РБК

Десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга в воскресенье с призывами к отставке главы администрации Керри Лам.

Накануне, на фоне массовых демонстраций, Лам заявила о приостановлении рассмотрения закона об экстрадиции в Китай, сообщает Голос Америки.

Масштабные протесты против законопроекта, разрешающего экстрадиции в Китай лиц, которым грозит судебное преследование, продолжаются в Гонкогзи с 9 июня.

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В среду во время протеста в Гонконге силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули. Более 70 человек пострадали.