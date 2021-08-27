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пятница, 27 августа 2021 08:38

На складе воинской части произошел взрыв боеприпасов: есть погибшие

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На юге Казахстана на территории воинской части вблизи приграничного города Тараз взорвались боеприпасы.

Взрывы начались из-за возгорания на одном из складов части, сообщает Tengrinews. Погибли по меньшей мере четверо военнослужащих. Власти страны начали эвакуацию, движение на дорогах перекрыли.

"На складе находились преимущественно инженерные боеприпасы. Они не имеют большой дальности разлета", - заявил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Автор: tengrinews.kz
  Взрывы начались из-за возгорания на одном из складов части
Взрывы начались из-за возгорания на одном из складов части

Из трех сел, которые находятся рядом с частью, эвакуировали более 700 человек. Спасатели ликвидируют очаги возгорания.

На место происшествия направили 16 бригад медицинской помощи. В больницу города Тараз с различными ранениями доставили 32 человека.

Сообщений о погибших нет. Причины возгорания сейчас устанавливают.

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На военном складе в Сватово Луганской области вспыхнул пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. На складе хранились 3 тыс. т боеприпасов. Пожар удалось потушить к вечеру следующего дня. Двум военнослужащим Вооруженных сил Украины сообщили о подозрении.

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