На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии

Дипломат из Эстонии был одним из участников секс-вечеринки в Брюсселе.
Эстонское министерство иностранных дел подтвердило, что их сотрудник был на запрещенном мероприятии как частное лицо, сообщает Elu24.
"Он нарушил установленные в Бельгии коронавирусные ограничения", - отметили в МИД.
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Ранее стало известно, что на вечеринке также присутствовал евродепутат из Венгрии Йозеф Шаер. После нарушения карантина он подал в отставку.
27 ноября жители одного из домов в центре Брюсселя пожаловались в полицию на шум и нарушение комендантского часа, который действует с 22:00 до 6:00.
Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в одной из квартир около 20 голых и полуголых мужчин. Двое из них заявили о дипломатической неприкосновенности.
Вечеринка, устроенная в центре Брюсселя, в нескольких шагах от полицейского участка, нарушыла карантинные правила Бельгии, ограничивающие проведение мероприятий в помещении до четырех человек.
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