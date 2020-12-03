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четверг, 03 декабря 2020 04:43

На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии

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На скандальной гей-вечеринке &quot;засветился&quot; дипломат из Эстонии
Депутат Европарламента Йозеф Шаер признался, что посетил нелегальную секс-вечеринку. Фото: УП

Дипломат из Эстонии был одним из участников секс-вечеринки в Брюсселе.

Эстонское министерство иностранных дел подтвердило, что их сотрудник был на запрещенном мероприятии как частное лицо, сообщает Elu24.

"Он нарушил установленные в Бельгии коронавирусные ограничения", - отметили в МИД.

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Ранее стало известно, что на вечеринке также присутствовал евродепутат из Венгрии Йозеф Шаер. После нарушения карантина он подал в отставку.

27 ноября жители одного из домов в центре Брюсселя пожаловались в полицию на шум и нарушение комендантского часа, который действует с 22:00 до 6:00.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в одной из квартир около 20 голых и полуголых мужчин. Двое из них заявили о дипломатической неприкосновенности.

Вечеринка, устроенная в центре Брюсселя, в нескольких шагах от полицейского участка, нарушыла карантинные правила Бельгии, ограничивающие проведение мероприятий в помещении до четырех человек.

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