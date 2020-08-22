На протестах в Беларуси от травм скончались четыре человека - ООН

На протестах в Беларуси умерли четыре человека - ООН. Фото: Украинская правда

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляет о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси.

"Мы напоминаем властям Беларуси об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв, сделанный на прошлой неделе Верховным комиссаром, к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех заявлений о нарушениях прав человека. В их число входят гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста", - сказано в заявлении УВКПЧ.

"Мы особенно обеспокоены тем, что судьба и местонахождение как минимум восьми человек остаются неизвестными. Все исчезли после начала протестов 9 августа", - подчеркнули в УВКПЧ.

Большая часть из нескольких тысяч человек, которые были задержаны в связи с протестами, в настоящее время освобождены.

"Но мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что, по сообщениям, все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 человек, обвиняемых в преступных действиях, могут быть приговорены к тюремному заключению в связи с их участием в преимущественно мирных демонстрациях", - подчеркнули в УВКПЧ.

"Продолжают появляться сообщения о широкомасштабных пытках и жестоком обращении с задержанными, в том числе с журналистами, и особенно с детьми, что вызывает тревогу. Мы обеспокоены тем, что, как сообщается, на сегодняшний день не было предпринято никаких действий по расследованию этих сообщений с целью привлечения виновных к ответственности", - сказано в сообщении.

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Ранее, после заседания Совета безопасности лицо, исполняющее обязанности президента страны Александр Лукашенко озвучил итоги заседания и раздал конкретные поручения руководителям регионов. Задача государственных структур касалось вопросов стабилизации обстановки в стране - обеспечение безопасности, поддержание правопорядка, устойчивой работы предприятий и организаций, деятельность СМИ, информирование зарубежных лидеров о ситуации в Беларуси.