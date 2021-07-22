На президента совершили покушение: преступников задержали

На президента Мадагаскара совершили покушение. Фото: Reuters

Президента Мадагаскара Андри Радзуэлину пытались убить. Покушение на главу государства предупредили.

Об этом сообщило агентство AFP.

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Задержали несколько "иностранцев и жителей Мадагаскара", отметили власти. Под стражей держат франко-малагасийца Поля Рафанохарана и француза Филиппа Франсуа.

Первого задержали у него в доме. Операцию проводили более 10 вооруженных военных. Франсуа задержали в аэропорту. Он хотел бежать во Францию.

Пока детали и причины нападения устанавливаются.

Во вторник, 20 июля, двое неизвестных с ножом напали на временного президента Мали Ассими Гойту. Инцидент произошел во время торжеств на мусульманском празднике Курбан-байрам. На президента набросились во время молитв в мечети в столице Бамако.