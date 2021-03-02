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вторник, 02 марта 2021 18:52

На орбите Земли построят отель
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Компания Orbital Assembly Corporation планирует построить 1-й орбитальный отель с искусственной гравитацией.

Данную концепцию придумал ракетостроитель Вернер фон Браун, один из главных создателей программы NASA "Аполлон", сообщает Space.com.

Космическую станцию-отель планируют построить на орбите Земли к 2027 году. Фото: Orbital Assembly
Космическую станцию-отель планируют построить на орбите Земли к 2027 году. Фото: Orbital Assembly
Космическую станцию-отель планируют построить на орбите Земли к 2027 году. Фото: Orbital Assembly
Космическую станцию-отель планируют построить на орбите Земли к 2027 году. Фото: Orbital Assembly

Предполагается, что отель в виде 200-метрового колеса будет вращаться, создавая искусственную гравитацию для пассажиров.

В нем смогут разместить до 400 человек. Внутри космического отеля будут рестораны, бары, библиотека, кинотеатр, спа-салоны и тренажерные залы.

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"Компания построит прототип кольца диаметром 61 метр вблизи Марса. Предварительно, конструкцию протестируют на Земле в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Отель будет доступен для космических туристов, ученых и космических агентств, для проведения опытов и тренировок в космосе.

Строительство станции планируют начать 2025-го и завершить за несколько лет.

Ученые научились производить электроэнергию в космосе. Солнечная панель, которую разработали ученые при Министерстве обороны США, по размеру похожа на коробку для пиццы - 31х31 см.

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Дата
02
марта

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