На орбите Земли построят отель

Компания Orbital Assembly Corporation планирует построить 1-й орбитальный отель с искусственной гравитацией.

Данную концепцию придумал ракетостроитель Вернер фон Браун, один из главных создателей программы NASA "Аполлон", сообщает Space.com.

Предполагается, что отель в виде 200-метрового колеса будет вращаться, создавая искусственную гравитацию для пассажиров.

В нем смогут разместить до 400 человек. Внутри космического отеля будут рестораны, бары, библиотека, кинотеатр, спа-салоны и тренажерные залы.

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"Компания построит прототип кольца диаметром 61 метр вблизи Марса. Предварительно, конструкцию протестируют на Земле в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Отель будет доступен для космических туристов, ученых и космических агентств, для проведения опытов и тренировок в космосе.

Строительство станции планируют начать 2025-го и завершить за несколько лет.

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