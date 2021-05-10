На одном из крупнейших нефтяных месторождений мира произошел пожар

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3267
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1287
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 423
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 558
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1819
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7038
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 936
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 10134
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 729
Фото
Все фото
6
3
3
7
3
В Иерусалиме возобновились столкновения: почти 200 людей ранены
В Иерусалиме возобновились столкновения: почти 200 людей ранены
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Пожар уничтожает леса Канады
Пожар уничтожает леса Канады
В Иерусалиме вспыхнула стычка между палестинцами и полицией. Более 200 человек пострадали
В Иерусалиме вспыхнула стычка между палестинцами и полицией. Более 200 человек пострадали
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Видео
Все видео
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 693
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1323
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 864
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 855
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
понедельник, 10 мая 2021 20:13

На одном из крупнейших нефтяных месторождений мира произошел пожар

  Комментировать
На одном из крупнейших нефтяных месторождений мира произошел пожар
Пожар произошел на месторождении Большой Бурган. Фото: twitter.com/alriyadhdaily

В Кувейте на одном из крупнейших мировых месторождений нефти Большой Бурганпроизошел пожар.

В результате пострадали двое рабочих. Об этом сообщает Al Arabiya.

Возгорание произошло утром, 10 мая, на одной из рабочих площадок. Огонь удалось взять под контроль спустя несколько часов после возгорания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в офисном здании: известно, кто погиб

Несмотря на пожар, угрозы для добычи нефти и инфраструктуры нет. Причины возгорания будет устанавливать специально созданная комиссия.

Большой Бурган - это группа месторождений нефти, которая была открыта в 1938 году. По данным Кувейтской государственной нефтяной компании, Большой Бурган является крупнейшим в мире резервуаром нефти в песчаных породах. Общая площадь месторождений составляет около 1 тысячи квадратных км. Предполагается, что это второе по величине месторождение нефти в мире после Гавара в Саудовской Аравии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На одном из крупнейших нефтяных месторождений мира произошел пожар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Едва не уничтожили Австралию: показали необычных растений

На вершине Эвереста установили рекорд

Убийца-клоун ждал смертной казни 14 лет

Костры из книг горели до утра

Возле университета похитили профессора

Самое читаемое
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 10053
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9198
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 2 Просмотров: 8568
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 7713
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7479
Мир
Российского шпиона посадили на 3 года в Дании
Российского шпиона посадили на 3 года в Дании Просмотров: 72
Сколько стран до сих пор не получили вакцины от коронавируса
Сколько стран до сих пор не получили вакцины от коронавируса Просмотров: 90
НАТО откроет свое представительство при ОБСЕ
НАТО откроет свое представительство при ОБСЕ Просмотров: 54
BioNTech увеличит мощности производства вакцины Pfizer
BioNTech увеличит мощности производства вакцины Pfizer Просмотров: 99
В ЕС разрабатывают военную концепцию
В ЕС разрабатывают военную концепцию Просмотров: 144
Больше всего комментируют
4
Украинцы назвали любимые праздники
4
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
4
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
2
Зеленский зависим от Ермака, а тот - от россиян - бывший член властной команды
Голосов: 919
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть