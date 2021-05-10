На одном из крупнейших нефтяных месторождений мира произошел пожар

Пожар произошел на месторождении Большой Бурган. Фото: twitter.com/alriyadhdaily

В Кувейте на одном из крупнейших мировых месторождений нефти Большой Бурганпроизошел пожар.

В результате пострадали двое рабочих. Об этом сообщает Al Arabiya.

Возгорание произошло утром, 10 мая, на одной из рабочих площадок. Огонь удалось взять под контроль спустя несколько часов после возгорания.

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Несмотря на пожар, угрозы для добычи нефти и инфраструктуры нет. Причины возгорания будет устанавливать специально созданная комиссия.

Большой Бурган - это группа месторождений нефти, которая была открыта в 1938 году. По данным Кувейтской государственной нефтяной компании, Большой Бурган является крупнейшим в мире резервуаром нефти в песчаных породах. Общая площадь месторождений составляет около 1 тысячи квадратных км. Предполагается, что это второе по величине месторождение нефти в мире после Гавара в Саудовской Аравии.