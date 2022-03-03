На митинге в РФ ОМОН жестоко задержал блокадницу Ленинграда

Российские силовики сотнями задерживают участников митингов против войны в Украине. За неделю протестных акций в разных городах РФ задержали более 7 тыс. человек.

За сутки 2 марта силовики задержали около 725 протестующих, сообщает "Новая газета".

"В Москве известно о задержании по меньшей мере 195 человек. В Санкт-Петербурге почти 200 человек оказались в автозаках во время митинга против войны с Украиной. Силовики Кремля задержали в том числе пенсионерку-блокадницу, которая пережила Вторую мировую войну", - говорится в сообщении.

Петербургская художница Елена Осипова выходит на протесты с 2002 года с собственными плакатами против войны и ядерного оружия. В годы Второй мировой она пережила нацистскую блокаду Ленинграда.

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Кроме пожилых людей, силовики хватают также детей и журналистов.

Между тем в Якутске запретили продавать выпуск газеты "Все для вас" с антивоенной обложкой.

Россия в 4:00 напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.