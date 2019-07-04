На Международной конференции активисты встретили Авакова вопросами о Кате Гандзюк

Как Авакова встретили в Канаде. Фото с открытых источников.

Во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, что проходит в Канаде, активисты встретили появление на сцене министра Авакова с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Устроили Авакову теплый прием в Канаде. Кто заказал Катю Гандзюк?" - написала председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в Facebook.

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Аваков в Twitter сообщил, что встречался с министром обороны Канады, с которым обсудил взаимодействие ВСУ, НГУ с канадскими вооруженными силами и закупку новой техники.

З міністром оборони Канади @HarjitSajjan обговорили взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.



Водночас,питання безпеки-це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої.Механізм демократичних виборів є ключовим! pic.twitter.com/w1oABS8Y5K — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 липня 2019 р.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Канада начинают работу над упрощением визового режима. Упрощение пересечения границы будет касаться, прежде всего, молодежи. Об этом он рассказал 2 июля на брифинге после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.