На Мадагаскаре бушует ураган: десятки тысяч человек покинули дома, есть погибшие

Ураган начал бушевать в субботу вечером. Фото: cycloneoi.com

Циклон Батсирай накрыл Мадагаскар еще в субботу вечером.

Он вышел на берег в районе города Мананзари, сообщает Cycloneoi.

Ураган принес с собой сильный ветер и дождь. Синоптики прогнозируют скорость ветра до 250 км/ч и волны от 10 до 15 метров.

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Десятки тысяч человек покинули свои жилья, по меньшей мере, шестеро уже погибли, сообщает "Телеграф".

В Южной Африке в результате наводнения, вызванного тропическим штормом Ana, погибли не менее 70 человек. Сильные дожди и грозы накрыли ряд регионов уже после шторма. Это поспособствовало наводнениям. В Малави погибли по меньшей мере 11 человек. Мозамбик сообщил о 18 смертельных случаях.