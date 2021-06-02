На Лукашенко пожаловались в прокуратуру - подробности

Павел Латушко подал заявление в прокуратуру Варшавы на Лукашенко. Фото: belaruspartisan.by

Белорусский оппозиционер Павел Латушко подал заявление в прокуратуру Варшавы на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщили в Telegram-канале Латушко.

В заявлении говорится об угрозах физической расправы и подготовке акта международного терроризма.

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"Все репрессии режима против белорусов и иностранных граждан вне правового поля. Известно не только об угрозах, но и о подготовке реальных действий, вплоть до физического устранения, направленных против демократических сил за пределами Беларуси. Мое заявление - символическое. Я подаю его, чтобы защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом", - говорится в сообщении.

Также Латушко отметил, что цель заявления - предупредить всех злоумышленников, что их действия не останутся без правовых последствий.

Белоруссий диктатор Александр Лукашенко предложил "следователям" с ОРДЛО допросить арестованного журналиста Романа Протасевича. В так называемом ЛНР заявили, что открыли уголовное дело в отношении Протасевича. Его обвиняют в том, что в 2014 году он якобы вступил в батальон "Азов" и "участвовал в боевых действиях" на Донбассе.