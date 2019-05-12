На Кубе ввели ограничения на покупку некоторых товаров

Власти Кубы вводят ограничения на покупку некоторых пищевых продуктов и средств гигиены.

Кубинцы смогут покупать только в ограниченном количестве курятину, рис, яйца, фасоль, колбасу, мыло, моющие средства и зубную пасту, передает DW.

По словам министра торговли Кубы Бетси Диас, цель таких мероприятий - "справедливое и разумное" распределение дефицитных продуктов среди населения.

Министр отметила, что нормы объема для растительного масла сохраняются в обычном объеме.

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Правительство Кубы обвиняет в кризисе на острове и дефиците поставок продукции США, которые усилили против страны торговое эмбарго.

Но экономисты видят причину проблемы в слабости собственного производства страны и зависимости от близкого союзника - Венесуэлы, которая сейчас также попала под санкции Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп требует от Кубы прекратить поддержку Венесуэлы.