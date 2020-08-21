На консилиум о состоянии Навального прилетели специалисты из Москвы - что известно

Состояние Алексея Навального стабильно тяжелое. Фото: Reuters

Врачи Омской больницы скорой медицинской помощи совместно со специалистами из Москвы утром пятницы 21 августа собрались на консилиум по поводу состояния оппозиционера Алексея Навального.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Омского областного отдела Минздрава сообщает Интеракс.

Консилиум проводят с участием анестезиологов-реаниматологов и нейрофизиологов из российских Центра нейрохирургии имени академика Бурденко и Национального медико-хирургического центра имени Пирогова.

"С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента", - сказала представительница прессслужбы.

И добавила, что после осмотра врачи примут какое-то решение касательно транспортабельности Навального. Его состояние стабильно тяжелое, он в коме II степени, находится на искусственной вентиляции легких.

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Ранее местные СМИ со ссылкой на фонд Cinema For Peace сообщает, что из Германии за Алексеем Навальным готов вылететь самолет, чтобы перевезти российского оппозиционера на лечение в ФРГ.

"Мы находимся в контакте с властями и надеемся, что сегодня ночью будут выданы все разрешения на проезд и медицинское обслуживание для пациента в коме", - сказал представитель фонда.

Чтобы вывезти политика на лечение за границу, необходимо получить медицинскую докуметация. С оформлением которой, сообщает издание, спешат врачи.

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию умышленного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.