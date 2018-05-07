На инаугурацию Путина прибыл голливудский актер

На четвертую инаугурацию президента России Владимира Путина в Большой Кремлевский дворец приехал голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал.
Фотографию звездного гостя опубликовал в Twitter московский корреспондент FT Макс Седдон.
Steven Seagal has made it to the Kremlin for Putin's inauguration. A momentous occasion indeed pic.twitter.com/9oI5JCvZV9— max seddon (@maxseddon) 7 травня 2018 р.
Также прибыли звезды российской эстрады и кинематографа. Среди них певцы Олег Газманов и Дмитрий Маликов, актеры Владимир Меньшов и Михаил Боярский.
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В Кремле прошла четвертая инаугурация президента России Владимира Путина. Он дал присягу на конституции РФ и будет возглавлять страну следующие шесть лет.
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