На инаугурацию Путина прибыл голливудский актер

На четвертую инаугурацию президента России Владимира Путина в Большой Кремлевский дворец приехал голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал.

Фотографию звездного гостя опубликовал в Twitter московский корреспондент FT Макс Седдон.

Steven Seagal has made it to the Kremlin for Putin's inauguration. A momentous occasion indeed pic.twitter.com/9oI5JCvZV9 — max seddon (@maxseddon) 7 травня 2018 р.

Также прибыли звезды российской эстрады и кинематографа. Среди них певцы Олег Газманов и Дмитрий Маликов, актеры Владимир Меньшов и Михаил Боярский.

Фото: RT

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В Кремле прошла четвертая инаугурация президента России Владимира Путина. Он дал присягу на конституции РФ и будет возглавлять страну следующие шесть лет.