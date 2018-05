На инаугурацию Путина прибыл голливудский актер

На четвертую инаугурацию президента России Владимира Путина в Большой Кремлевский дворец приехал голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал.

Фотографию звездного гостя опубликовал в Twitter московский корреспондент FT Макс Седдон.

Steven Seagal has made it to the Kremlin for Putin's inauguration. A momentous occasion indeed pic.twitter.com/9oI5JCvZV9