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воскресенье, 06 мая 2018 13:01

"Он нам не царь": журналиста задержали в прямом эфире

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&quot;Он нам не царь&quot;: журналиста задержали в прямом эфире
В Москве в прямом эфире задержали журналиста во время акций протеста Фото: Ера

Во время акций протеста в Москве с применением силы правоохранители задержали украинского журналиста Алексея Александрова. Он работает в совместном проекте "Радио Свобода" и "Голоса Америки" .

Видео задержания опубликовало "Радио Свобода". На кадрах видно, как Александров рассказывает о антипутинских акциях протеста, что накануне прокатились Россией. В том числе и про особую жесткость правоохранительных органов.

"Вот сейчас меня несколько раз сотрудники Омона ударили в спину. Вот Вы сейчас можете увидеть, как жестко они действуют – буквально выбрасывают людей из скамеек. Вот лупят дубинкой человека... Если честно, за несколько акций протеста Алексея Навального я не могу вспомнить таких жестких действий полиции, чтобы они буквально били людей дубинками, в том числе копали и толкали в спину", – комментирует Алексей Александров.

После этих слов к журналисту подошли четыре силовики и задержали в прямом эфире.

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Также "Радио Свобода" сообщает о задержании еще одной своей журналистки – внештатной корреспондентки Зоси Родкевич, которая выполняла редакционное задание на Пушкинской площади и Тверской улицы во время гражданской манифестации "Он нам не царь".

Ее задержали вместе с другими прохожими, которые направлялись к метро. Как подчеркивается, никто из них не имел отношения к протестам. Задержанных более двух часов продержали в автозаке без воды и туалета возле здания отделения "Аэропорт".

Журналистку без составления протокола отпустили после того, как ее адвокат разъяснил сотрудникам полиции, что она выполняла редакционное задание иностранных СМИ.

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, где осуждает нападения российских правоохранителей на протестующих в Москве.

"В Украине решительно осуждают брутальные нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, которые вышли на улицы в рамках глобального мирного протеста #ОнНамНеЦарь. Задержание и арест более 1600 мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основополагающих свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие по отношению к несовершеннолетних граждан и молодежи", - говорится в заявлении.

Кроме того ,массовым протестам в России под названием "Он нам не царь!" посвятил свою карикатуру украинский художник Андрей Петренко. Ее опубликовал в Twitter.

"Он - царь!" - подписал карикатурист изображение Путина в каске ОМОН, к которой приклеены дубинки.

Акція "Він нам не царь" присвячена інавгурації російського президента Володимира Путіна. Він складе присягу у понеділок 7 квітня.

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