На химическом заводе произошел мощный взрыв: есть пострадавшие

Во вторник, 27 июля, на заводе фармацевтической компании Bayer в немецком городе Леверкузене произошел мощный взрыв.

В городе и окрестностях местные власти объявили чрезвычайный уровень опасности, пишет Rheinische Post.

После взрыва на территории компании начался пожар. Многие дороги перекрыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мощный взрыв прогремел в Донецке

"Грохот потряс весь город, и его было слышно даже в Бергиш-Гладбаха, который находится в 14 километрах от Леверкузена", - прокомментировал один из очевидцев.

В результате взрыва пострадали несколько человек, отметила полиция. Однако точное количество не называют.

Причины взрыва пока устанавливают.

Huge blast at Chempark Leverkusen. Something exploded at Bayer pic.twitter.com/1bTrMzncnZ