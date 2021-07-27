На химическом заводе произошел мощный взрыв: есть пострадавшие

Во вторник, 27 июля, на заводе фармацевтической компании Bayer в немецком городе Леверкузене произошел мощный взрыв.
В городе и окрестностях местные власти объявили чрезвычайный уровень опасности, пишет Rheinische Post.
После взрыва на территории компании начался пожар. Многие дороги перекрыли.
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"Грохот потряс весь город, и его было слышно даже в Бергиш-Гладбаха, который находится в 14 километрах от Леверкузена", - прокомментировал один из очевидцев.
В результате взрыва пострадали несколько человек, отметила полиция. Однако точное количество не называют.
Причины взрыва пока устанавливают.
Huge blast at Chempark Leverkusen. Something exploded at Bayer pic.twitter.com/1bTrMzncnZ— The Entertainer (De Goede Volger) (@haverkamp_wiebe) July 27, 2021
В Пермском крае России произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2. Диаметр газовой трубы - 1400 мм, давление - 7,5 МПа. В результате пожара никто не пострадал, близлежащие дома не повреждены.
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