На границе Польши стало больше нелегалов из Беларуси

Мигрантов массово задерживают в Польше. Фото: DW

В Польше сообщили о росте количества попыток нелегальных мигрантов попасть в страну с территории Беларуси.

27 августа таких попыток сделали 130. Пограничники задержали 40 иностранцев, остальные 90 попыток незаконного пересечения не допустили, информирует PAP.

"Количество попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу снова выросла. За вчера было 130 таких попыток. Пограничники задержали 40 иностранцев, остальные 90 попыток незаконного пересечения не допустили", - сообщили в ведомстве.

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Среди задержанных - 14 граждан Сирии, пятеро - выходцы из Сомали, а происхождение остальных еще выясняют. Мигрантов поместят под стражу в специальные центры под управлением пограничной службы.

Задержали также сирийца с видом на жительство в Швеции, который, по первым выводам, собирался автобусом забрать своих соотечественников от польской границы и помочь им попасть вглубь территории страны и в другие страны ЕС.

С начала августа в Польше зафиксировали более 3200 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Из них 950 человек задержали, остальные удалось не упустить. В центрах содержания нелегальных мигрантов находится около 1100 человек.