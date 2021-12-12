В Литве сообщили о 22 выстрелах на границе с Беларусью. Фото: АР

11 декабря на границе Литвы с Беларусью произошла стрельба.

Стреляли с белорусской стороны. Об этом сообщает литовская пограничная служба, передает Delfi.

По словам пограничников, у границы в Лаздийском районе было произведено 20 выстрелов из Беларуси. Дважды стреляли в Шальчининском районе на границе Литвы с Беларусью.

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С начала августа, когда пограничники получили право отказывать во въезде иностранцам из Беларуси, 7 955 человек не были допущены в Литву.

Евросоюз обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в использовании мигрантов как "гибридного оружия" в давлении на Запад. Польша, Латвия и Литва установили заборы и привлекли тысячи пограничников, солдат и полицейских, чтобы защитить границу, где разместились тысячи мигрантов. По данным организаций помощи, за последние месяцы погибли, по меньшей мере, 11 мигрантов.