Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокации. Фото: Eurasianet

На границе Армении и Азербайджана продолжается стрельба.

"Сейчас продолжаются перестрелки на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанского государственной границы", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Там говорят, что армия Азербайджана сопротивляется.

В Армении сообщают, что ВС Азербайджана обстреливают позиции армянской армии в направлении села Угол Гегаркуникськои области на востоке Армении.

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"Азербайджанская сторона ведет интенсивный обстрел в направлении позиций села Кут. Обстрел продолжается. К позициям отправились машины скорой помощи", - сказал руководитель села Кут Акоп Аветян.

На границе Азербайджана и Армении произошла перестрелка. Об этом сообщили Министерства обороны обеих стран. Трое армянских военных пострадали, один военный Азербайджана погиб. Стороны обвинили друг друга в провокации.