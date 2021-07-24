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суббота, 24 июля 2021 12:53

На границе Армении и Азербайджана продолжается стрельба

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На границе Армении и Азербайджана продолжается стрельба
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокации. Фото: Eurasianet

На границе Армении и Азербайджана продолжается стрельба.

"Сейчас продолжаются перестрелки на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанского государственной границы", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Там говорят, что армия Азербайджана сопротивляется.

В Армении сообщают, что ВС Азербайджана обстреливают позиции армянской армии в направлении села Угол Гегаркуникськои области на востоке Армении.

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"Азербайджанская сторона ведет интенсивный обстрел в направлении позиций села Кут. Обстрел продолжается. К позициям отправились машины скорой помощи", - сказал руководитель села Кут Акоп Аветян.

На границе Азербайджана и Армении произошла перестрелка. Об этом сообщили Министерства обороны обеих стран. Трое армянских военных пострадали, один военный Азербайджана погиб. Стороны обвинили друг друга в провокации.

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