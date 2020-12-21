На Гавайях произошло извержение вулкана

На Гавайях проснулся вулкан. Фото: molbuk.ua

На Гавайских островах произошло извержение вулкана Килауэа. Он создал землетрясение магнитудой 4,4.

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Извержение в кратере вершины началось в еще в воскресенье, 20 декабря. В районе объявлен красный уровень угрозы, сообщает Геологическая служба США.

Вулкан Килауэа является одним из крупнейших и самых активных на Гавайских островах. Последний раз он просыпался в мае 2018 года. Тогда извержение длилось до осени и уничтожило город, 2 прибрежных курортах, значительную часть дорог и инфраструктуры острова.

16 декабря 1920-го, 100 лет назад, в китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение силой 8,6 баллов по шкале Рихтера. Это один из самых разрушительных природных катаклизмов в истории человечества. На площади более 65 тыс. кв. км погибло около 200 тыс. Человек. Еще 20 тыс., лишенных жилья, умерли в течение зимы.