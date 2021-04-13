На фоне поддержки Украины РФ ограничивает авиасообщение с Турцией

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Фото: Reuters

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией под предлогом профилактики завоза новой коронавирусной инфекции.

Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня, сообщают российские СМИ.

Авиасообщение с Турцией ограничат двумя регулярными рейсами в неделю между Москвой и Стамбулом на взаимной основе. Кроме того, разрешено вывозить в Россию туристов, которые уже находятся в Турции.

Российским туроператорам рекомендовано приостановить деятельность по продаже туров.

Авиасообщение будет восстановлено в том случае, "если ситуация с коронавирусом стабилизируется".

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Владимир Зеленский обсудил подписание соглашения о зоне свободной торговли и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. При обсуждении уделили внимание либерализации двусторонней торговли.