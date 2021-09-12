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воскресенье, 12 сентября 2021 13:12

На фабрике задохнулись шесть человек

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На фабрике задохнулись шесть человек
На фабрике в Китае погибли 6 человек. Фото: scmp.com

На севере Китая в городе Баодин на одной из фабрик шесть человек умерли от удушья.

Сейчас следователи проводят расследование трагедии. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает издание Синьхуа.

Несчастный случай произошел на фабрике по производству пуховиков. Рабочий потерял сознание во время проверки водяного насоса в бассейне со шлаком. Несколько других сотрудников, которые попытались его спасти, также потеряли сознание. Несмотря на все усилия оказать помощь, шесть человек погибли, еще одного удалось спасти.

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В озере Безлюдовка под Харьковом утонула машина Renault Trafic с двумя людьми. Как отмечается, пара занималась сексом в машине на берегу озера.

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