На Covid-концерт пришло 5 тысяч зрителей

В Испании ради эксперимента устроили концерт на 5 тыс. человек.

Таким образом власти хотели проверить, можно ли проводить развлекательные мероприятия в условиях пандемии, сообщает АР.

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"Перед массовым мероприятием, который состоялся на арене Палау-Сан-Жорди, посетителей протестировали на коронавирус.

Стоимость билетов составляла от 23 до 28 евро и в нее входила цена теста на коронавирус и защитная маска для лица", - говорится в сообщении.

На концерт пускали лиц в возрасте от 18 до 65 лет. С помощью смартфона они планируют проинформировать общественность о своем состоянии и результатах нового теста на коронавирус.

В Испании полиция изъяла около 4 млн поддельных медицинских масок. Подделки обнаружили в гостинице во время рейда через собрание, участники которого возбудили Коронавирусная ограничения.