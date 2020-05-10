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воскресенье, 10 мая 2020 11:34

На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
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В военном городке РФ взорвались снаряды
Фото: ГУ МЧС по Удмуртской республике
В военном городке РФ взорвались снаряды
В военном городке РФ взорвались снаряды
В военном городке РФ взорвались снаряды
В военном городке РФ взорвались снаряды

В окрестностях бывшего военного городка поселка Пугачево в Удмуртии (РФ) взорвались снаряды. Причиной стало возгорание сухой травы.

Это произошло 9 мая. Жители городка начали покидать свои дома, сообщают российские СМИ.

"Эвакуация не объявлена, люди уехали самостоятельно. Мы сообщили жителям, что если вы чувствуете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, или на транспорте к родственникам", - сказал глава Малопургинського района Сергей Юрин.

Власти района все же приготовила пункты временного размещения в школах райцентра Малая Пурга и автобусы для маломобильных групп граждан.

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Взрывы начались, потому что в поселке загорелась трава. Снаряды были разбросаны по окрестностям Пугачево уже в течение нескольких лет после пожара в арсенале воинской части в 2011 году. Долгое время не могли собрать и утилизировать.

"Возгорание сухой травы на технической территории бывшего арсенала локализован, сейчас поливаем очаги с пожарного вертолета. После завершения работ, ориентировочно в 13:00 10 мая, жителям позволят вернуться домой", - говорит Юрин.

По его словам, в бывшем военном городке живут 1200 человек. Сейчас территория оцеплена полицией и Росгвардией, на месте работают сотрудники МЧС.

Вследствие поджогов сухостоя выгорают деревни. Блогер Денис Казанский показал кадры с Овручского района на Житомирщине, где горят деревни и леса на грани Чернобыльской зоны.

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Дата
10
мая

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