На борт самолетов не будут пускать пассажиров в медицинских масках

Исключение могут сделать для лиц с проблемами дыхательных путей. Фото: pixabay.com

С 1 февраля на самолеты немецкой авиакомпании Lufthansa не будут пускать пассажиров в обычных медицинских масках. Только в специальных медицинских масках FFP2, KN95, операционных.

Маски FFP2, KN95 и N95 нужно носить во время посадки, на борту и после выхода из самолета. Действовать правило будет на рейсах в и из Германии, сообщили на сайте компании.

Исключение могут сделать для лиц с проблемами дыхательных путей и по состоянию здоровья, но для этого нужно будет предоставить отрицательный результат теста на Covid-19, а также медицинский сертификат, форма которого предварительно скачать на сайте Lufthansa.

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Власти Германии решили продлить карантин до середины февраля, усилив определенные ограничения. В общественный транспорт и в магазины заходить можно будет только в специальных медицинских масках FFP2, KN95. В других местах можно пользоваться так называемыми бытовыми масками.