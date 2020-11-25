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среда, 25 ноября 2020 12:39

На берегах Новой Зеландии погибли 126 дельфинов

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На берегах Новой Зеландии погибли 126 дельфинов
126 дельфинов выкинулось на берег Новой Зеландии. Фото: REUTERS

На берег архипелага Чатем, Новая Зеландия, выбросилось 126 дельфинов и афалин.

Спасти животных не удалось из-за отдленности архипелага, сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Инцидент зафиксировали на виходных, но животным не предоставили вовремя необходимую помощь.

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Прибыв на место событий, специалисты нашли 100 мертвых дельфинов. 26 морских животных еще были живы, но их пришлось усыпить. Они много времени провели на суше и в их организмах начались необратимые процессы.

"Чатем - это весьма отдаленное место, пляжи отдаленные, вокруг них не так много людей. Поэтому, когда дельфинов нашли, радиозвонок передали нескольким людям", - сказал водолаз и фотограф Сэм Уайлд.

На архипелаге Чатем часто случаются выбросы морских животных на берег.

Более 350 ученых и защитников природы из 40 стран призвали к глобальным действиям по защите китов и дельфинов от исчезновения.

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