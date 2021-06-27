На автобусной остановке нашли секретные документы по эсминцу Defender

Секретные документы по эсминцу нашли в Британии. Фото: ВВС

В Великобритании на одной из автобусных остановок нашли секретные документы британского Министерства обороны.

В них содержалась информация, связанная с эсминцем HMS Defender и сведения о вооруженных силах Великобритании, сообщает BBC.

В документах также обсуждалась возможная реакция РФ на проход корабля через украинские воды у берегов Крыма в среду, 23 июня.

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В других документах подробно описывались планы возможного военного присутствия Британии в Афганистане после завершения там операции НАТО, которой руководили США.

Британские власти заявили, что уже ведется расследование по поводу произошедшего, а в Минобороны сообщили, что один из их сотрудников действительно потерял конфиденциальные документы.

Документы нашел один из местных жителей. Когда он ознакомился с их содержанием, то решил связаться с ВВС. Среди найденного были электронные письма и презентации, сделанные с помощью Power Point.

На презентациях были проиллюстрированы два маршрута: один - "безопасный и профессиональный транзит из Одессы в Батуми" рядом с юго-западным побережьем Крыма, другой - альтернативный, "проходящей подальше от спорных вод".

В итоге решили выбрать первый вариант, который мог бы "предоставить возможность взаимодействовать с украинским правительством в том, что Великобритания признает эти территориальные воды украинскими".

Также были расписаны три варианта реакции России на такой маршрут британского корабля – от "безопасно и профессионально" до "небезопасно и непрофессионально".

В документах указывается, что второй вариант позволил бы избежать конфронтации с Россией, но это могло быть расценено как проявление страха перед РФ. Вместо этого британцы решили еще раз подчеркнуть, что подтверждают суверенитет Украины после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Также в документах содержалась информация о кампаниях Британии по экспорту оружия, заметки о британо-американской встрече по вопросам обороны, замечания по поводу первых месяцев пребывания у власти президента США Джо Байдена, а также запрос от США на оказание помощи в отдельных вопросах.

23 июня Россия заявила, что открыла предупредительное бомбометание по британскому эсминцу Defender в Черном море неподалеку от мыса Фиолент, Крым. Мол, британское судно нарушило российскую границу. Корабль якобы покинул "территориальное море России" после открытия стрельбы. Позже Лондон опровергнул заявление Москвы.