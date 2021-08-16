На Аляске извергаются три вулкана одновременно: уникальные фото

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В архипелаге Алеутски на Аляске одновременно извергаются сразу три вулкана: Вулкан Павлова, Большой Ситкин и вулкан Семисопочный.

Извержения длятся почти неделю, пишет издание NBC News.

Вулканы не опасны для близлежащих населенных пунктов и полетов самолетов, заверили специалисты.

"На Аляске много вулканов, и в среднем мы видим, возможно, одно извержение в год. Три извержения одновременно - более редкое явление", - прокомментировал геолог Мэтью Левен.

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Последнее такое извержение произошло семь лет назад.

"Алеутская дуга расположена между Северной Америкой и Азией, поэтому мы часто осуществляем перелеты, а пепел опасен для самолетов. Мы всегда обращаем внимание на пепел наших вулканов на Аляске", - отметил геолог.

На острове Сицилия проснулся самый большой действующий вулкан Европы Этна. Извержение началось утром 9 августа. В юго-восточном кратере горы начался выброс вулканического пепла. Вулкан начал реветь и разбудил местных жителей.