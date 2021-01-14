"Мы уберем эту фашистскую символику" - Лукашенко о флагах

Лукашенко называет бчб-флаги "фашистской символикой". Фото: rt.com

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий крупные штрафы за использование бело-красно-белых флагов - символики протестов в стране.

Об этом говорится в Telegram-канале "Пул-первого".

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С марта 2021 года за использование или вывешивания бкб-флагов на балконах гражданам выписывали штрафы в размере 580 белорусских руб - $226, а для организаций до 1740 руб - $677.

"Мы уберем эту фашистскую символику с общества, сделаем это красиво. И прежде всего, разъясняя, что этого нельзя делать", - говорил Лукашенко.

Новые Кодексы по вопросам административной ответственности будут действовать с 1 марта.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко точно не знает, сколько еще пробудет у власти.