"Мы не согласны с тем, что Черное море является российским" - представитель НАТО

НАТО сохранит свое представительство в Черном море и укрепит сотрудничество с партнерами, в частности с Украиной.
"У НАТО резкая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия ... Мы действительно не согласны с тем, что Черное море является российским, и мы сохраним наше представительство в поддержку союзников и партнеров в НАТО", - подчеркнул спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай в эфире грузинского Первого канала.
Он рассказал, что Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте с британским эсминцем HMS Defender в Черном море, и у есть НАТО полная картина случившегося.
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Аппатурай заявил, что Кремль продолжает дестабилизацию региона и размещение во временно оккупированном Крыму вооружения, в частности ракетных систем, что затрудняет свободу судоходства.
23 июня Россия заявила, что начала предупредительное бомбометание в британский эсминец Defender в Черном море недалеко от мыса Фиолент, Крым. РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу.
В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что предупредительный огонь в сторону их эсминца никто не открывал.
Там отметили, что эсминец "осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".
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