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четверг, 01 июля 2021 03:56

"Мы не согласны с тем, что Черное море является российским" - представитель НАТО

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&quot;Мы не согласны с тем, что Черное море является российским&quot; - представитель НАТО
НАТО: Кремль продолжает дестабилизацию Черноморского региона. Фото: qha.com.ua

НАТО сохранит свое представительство в Черном море и укрепит сотрудничество с партнерами, в частности с Украиной.

"У НАТО резкая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия ... Мы действительно не согласны с тем, что Черное море является российским, и мы сохраним наше представительство в поддержку союзников и партнеров в НАТО", - подчеркнул спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай в эфире грузинского Первого канала.

Он рассказал, что Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте с британским эсминцем HMS Defender в Черном море, и у есть НАТО полная картина случившегося.

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Аппатурай заявил, что Кремль продолжает дестабилизацию региона и размещение во временно оккупированном Крыму вооружения, в частности ракетных систем, что затрудняет свободу судоходства.

23 июня Россия заявила, что начала предупредительное бомбометание в британский эсминец Defender в Черном море недалеко от мыса Фиолент, Крым. РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу.

В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что предупредительный огонь в сторону их эсминца никто не открывал.

Там отметили, что эсминец "осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".

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