"Мы не остановимся": Эрдоган о военной операции в Сирии

Анкара не отступит и продолжит военную операцию в Сирии.
Территория будет очищена от террористов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы очистим запад Евфрата, а также восток от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома", - отметил турецкий лидер, передает телеканал NTV.
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По его словам, борьба Турции в Сирии и Ираке не направлена против территориальной целостности этих стран.
"Кто бы что ни говорил, мы не остановимся. Мы боремся не с курдами, мы боремся с террористическими организациями", - подчеркнул Эрдоган.
В США призывают Турцию прекратить военную операцию "Источник мира" в Сирии. Считают, что именно прекращение операции позволит найти способ деэскалации ситуации в регионе. В противном случае все может стать непоправимым.
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