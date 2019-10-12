"Мы не остановимся": Эрдоган о военной операции в Сирии

Турция не прекратит военную операцию в Сирии. Фото - Главком

Анкара не отступит и продолжит военную операцию в Сирии.

Территория будет очищена от террористов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы очистим запад Евфрата, а также восток от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома", - отметил турецкий лидер, передает телеканал NTV.

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По его словам, борьба Турции в Сирии и Ираке не направлена ​​против территориальной целостности этих стран.

"Кто бы что ни говорил, мы не остановимся. Мы боремся не с курдами, мы боремся с террористическими организациями", - подчеркнул Эрдоган.

В США призывают Турцию прекратить военную операцию "Источник мира" в Сирии. Считают, что именно прекращение операции позволит найти способ деэскалации ситуации в регионе. В противном случае все может стать непоправимым.